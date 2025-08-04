«Лос-Анджелес» заплатит 15 миллионов фунтов за переход Сона

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин перейдет в «Лос-Анджелес» за 15 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Sky Sports.

Контракт 33-летнего корейца с лондонцами истекает летом 2026 года. «Тоттенхэм» и «Лос-Анджелес» оформят сделку в ближайшие несколько дней.

2 августа Сон Хын Мин объявил, что покинет лондонский клуб этим летом.

Сон перешел в «Тоттенхэм» из «Байера» в 2015 году. Он сыграл 454 матча за английский клуб, забил 173 гола и сделал 101 голевую передачу.