Caught Offside: «Атлетико» и «Ювентус» заинтересованы в Мадуэке

«Атлетико» и «Ювентус» могут подписать нападающего «Арсенала» Нони Мадуэке в январское трансферное окно, сообщает Caught Offside.

24-летний англичанин получает не так много времени в Премьер-лиге при Микеле Артете в сезоне-2026/27, и это, по данным источника, может открыть дверь для перехода на правах аренды с правом последующего выкупа.

Мадуэке играет за «Арсенал» с июля 2025 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2030 года. В сезоне-2025/26 в 43 матчах он забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

Ранее футболист выступал за «Челси» и ПСВ.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока сборной Англии в 50 миллионов евро.