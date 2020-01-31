«Ньюкасл» не смог договориться о трансфере Жиру

Нападающий «Челси» Оливье Жиру не перейдет в «Ньюкасл», сообщает TalkSPORT.

О срыве трансфера журналистам рассказал главный тренер «сорок» Стив Брюс.

По сведениям СМИ, 33-летним французом интересуются «Тоттенхэм», «Интер» и «Лацио».

В нынешнем сезоне Жиру провел семь матчей и забил один мяч во всех турнирах, при этом ни одну встречу он не отыграл полностью. Его контракт с «Челси» истекает летом 2020 года.