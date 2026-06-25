Романо: защитник «Айнтрахта» Браун переходит в «Баварию» за 55 миллионов евро

Защитник «Айнтрахта» Натаниэль Браун переходит в «Баварию», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

22-летний немец подпишет пятилетний контракт. Сумма трансфера составит 55 миллионов евро.

Браун перешел в «Айнтрахт» в январе 2024 года. В сезоне-2025/26 футболист провел 42 матча за команду во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Браун вошел в состав сборной Германии на ЧМ-2026.