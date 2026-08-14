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14 августа, 09:19

ESPN: «Манчестер Сити» не отправлял в «Челси» запрос о трансфере Энцо Фернандеса

Павел Лопатко

«Манчестер Сити» не отправлял в «Челси» официальное предложение по трансферу полузащитника Энцо Фернандеса, сообщает ESPN со ссылкой на источники.

По данным источников, «Челси» установил дедлайн до 17:00 по британскому времени 14 августа для получения предложений как минимум около 140 миллионов евро за 25-летнего аргентинца, в противном случае он останется на «Стэмфорд Бридж» в сезоне-2026/27.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «горожане» рассчитывали добиться снижения стоимости трансфера и связались с окружением игрока. По данным СМИ, в подписании футболиста заинтересован главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска.

Фернандес играет за «Челси» с 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2032 года.

В сезоне-2025/26 полузащитник в 54 матчах забил 15 голов и отдал 7 результативных передач.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 миллионов евро.

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ФК Манчестер Сити
ФК Челси
Энцо Фернандес
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