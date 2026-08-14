Романо: «ПСЖ» достиг устного соглашения с «Аяксом» о переходе Годтса

«ПСЖ» продолжает переговоры о трансфере нападающего «Аякса» Мики Годтса, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, клубы достигли устного соглашения по поводу трансфера 21-летнего бельгийца. Сумма сделки, как ожидается, составит 55 миллионов евро. Впереди — обмен документами.

Годтс играет за «Аякс» с января 2024 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года. В сезоне-2025/26 в 44 матчах нападающий забил 17 голов и отдал 15 результативных передач.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 35 миллионов евро.