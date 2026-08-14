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14 августа, 14:23

«ПСЖ» готов снизить цену для «Ливерпуля» на Барколя после продвижения в переговорах по Годтсу

Сергей Ярошенко

«ПСЖ» готов снизить запрашиваемую цену за вингера Брэдли Барколя на фоне переговоров о переходе нападающего «Аякса» Мики Годтса, сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «Ливерпуль» оценивает Барколя в 117 миллионов евро, тогда как парижане рассчитывают получить около 146 миллионов евро. «ПСЖ» сделал новое предложение по Годтсу, которое приблизилось к требованиям «Аякса». Ожидается, что соглашение по 21-летнему бельгийцу может быть достигнуто в эти выходные.

23-летний Барколя в прошлом сезоне провел за «ПСЖ» 49 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал семь результативных передач.

Годтс в сезоне-2025/26 забил 17 мячей и отдал 12 результативных передач за «Аякс» во всех турнирах.

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ФК Ливерпуль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Брэдли Барколя
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