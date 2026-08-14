The Independent: в «Манчестер Сити» испытывают недоумение от предложений «Барселоны» и «Реала» по Родри

В «Манчестер Сити» разочарованы тем, как развиваются переговоры по трансферу испанского полузащитника Родри, сообщает The Independent.

Как отмечает источник, ни «Барселона», ни «Реал» пока не предложили 70 миллионов фунтов, в которые английский клуб оценивает полузащитника. По данным издания, каталонцы уже дважды обращались к «горожанам», причем одно из предложений «Манчестер Сити» назвал «нелепым». Теперь «Барселона» готовит третье предложение — около 60 миллионов фунтов, но и оно отличается от желаемой суммы.

Тем не менее в «Сити» с пониманием относятся к желанию Родри вернуться на родину и не намерены препятствовать уходу при достойном предложении.

Родри играет за «Манчестер Сити» с 2019 года, его контракт рассчитан до лета 2027-го. В сезоне-2025/26 полузащитник провел 33 матча во всех турнирах и забил 2 гола.