The Independent: в «Манчестер Сити» испытывают недоумение от предложений «Барселоны» и «Реала» по Родри
В «Манчестер Сити» разочарованы тем, как развиваются переговоры по трансферу испанского полузащитника Родри, сообщает The Independent.
Как отмечает источник, ни «Барселона», ни «Реал» пока не предложили 70 миллионов фунтов, в которые английский клуб оценивает полузащитника. По данным издания, каталонцы уже дважды обращались к «горожанам», причем одно из предложений «Манчестер Сити» назвал «нелепым». Теперь «Барселона» готовит третье предложение — около 60 миллионов фунтов, но и оно отличается от желаемой суммы.
Тем не менее в «Сити» с пониманием относятся к желанию Родри вернуться на родину и не намерены препятствовать уходу при достойном предложении.
Родри играет за «Манчестер Сити» с 2019 года, его контракт рассчитан до лета 2027-го. В сезоне-2025/26 полузащитник провел 33 матча во всех турнирах и забил 2 гола.
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|И
|В
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|П
|+/-
|О
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1
|Арсенал
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2
|Ман. Сити
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|0
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|0-0
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3
|МЮ
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|0
|0-0
|0
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4
|Астон Вилла
|0
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|0
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|0-0
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5
|Ливерпуль
|0
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|0
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|0-0
|0
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6
|Борнмут
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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7
|Сандерленд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Брайтон
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Брентфорд
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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20
|Халл Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -