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14 августа, 19:59

The Independent: в «Манчестер Сити» испытывают недоумение от предложений «Барселоны» и «Реала» по Родри

Алина Савинова

В «Манчестер Сити» разочарованы тем, как развиваются переговоры по трансферу испанского полузащитника Родри, сообщает The Independent.

Как отмечает источник, ни «Барселона», ни «Реал» пока не предложили 70 миллионов фунтов, в которые английский клуб оценивает полузащитника. По данным издания, каталонцы уже дважды обращались к «горожанам», причем одно из предложений «Манчестер Сити» назвал «нелепым». Теперь «Барселона» готовит третье предложение — около 60 миллионов фунтов, но и оно отличается от желаемой суммы.

Тем не менее в «Сити» с пониманием относятся к желанию Родри вернуться на родину и не намерены препятствовать уходу при достойном предложении.

Родри играет за «Манчестер Сити» с 2019 года, его контракт рассчитан до лета 2027-го. В сезоне-2025/26 полузащитник провел 33 матча во всех турнирах и забил 2 гола.

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Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
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3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
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