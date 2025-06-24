«Кремонезе» может подписать Шомуродова

«Кремонезе» заинтересован в трансфере нападающего «Ромы» Элдора Шомуродова, сообщает Sportitalia.

По данным источника, римляне планируют продать 29-летнего узбека до 30 июня. Также футболистом интересуется «Башакшехир».

В сезоне-2024/25 Шомуродов в 37 матчах во всех турнирах забил 7 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт действует до 30 июня 2026 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 7 миллионов евро.

«Кремонезе» по итогам сезона-2024/25 вышла в серию А.