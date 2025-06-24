«Порту» отклонил предложение «Ювентуса» о покупке Консейсао

«Порту» отказался от предложения «Ювентуса» о трансфере Франсишку Консейсау, сообщает Sky Sports.

По данным источника, итальянский клуб предложил за 22-летнего португальца сумму, которая ниже оговоренных в контракте 30 миллионов евро. В «Порту» считают, что игроком могут заинтересоваться другие клубы, у которых есть средства на трансфер полузащитника.

В сезоне-2024/25 Консейсао в 39 матчах за «Ювентус» во всех турнирах забил 7 голов и отдал 6 результативных передач. Его контракт с «Порту» действует до 30 июня 2029 года, а аренда в итальянском клубе закончится 15 июля 2025 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 28 миллионов евро.