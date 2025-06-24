«Лацио» и «Марсель» претендуют на нападающего Игамане

«Лацио» и «Марсель» заинтересованы в трансфере нападающего «Рейнджерс» Хамзы Игамане, сообщает TeamTalk.

По данным источника, шотландский клуб намерен выручить за 22-летнего марокканца 25 миллионов евро. При этом трансфер игрока обошелся «Рейнджерс» в сумму около 2,2 миллиона евро.

«Марсель» поддерживал контакты с окружением футболиста с зимнего трансферного окна.

В сезоне-2024/25 Игамане в 46 матчах за «Рейнджерс» во всех турнирах забил 16 голов и отдал 3 результативные передачи. Его контракт действует до 30 июня 2029 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 7 миллионов евро.