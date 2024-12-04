GiveMeSport: «Манчестер Юнайтед» может подписать Сон Хын Мина следующим летом

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании форварда «Тоттенхэма» Сон Хын Мина, сообщает GiveMeSport.

По информации источника, 32-летний кореец вошел в шорт-лист манкунианцев в связи с истекающим контрактом — его соглашение с «Тоттенхэмом» завершается летом следующего года. Таким образом, «МЮ» сможет бесплатно подписать форварда.

Сон Хын Мин выступает за «Тоттенхэм» с 2015 года. В текущем сезоне он провел за лондонцев 14 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 45 миллионов евро.