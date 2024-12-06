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Сегодня, 02:19

«Зенит» готов был заплатить за Зайнутдинова и Фернандеша 27,5 миллиона евро

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший генеральный секретарь «Бешикташа» Каан Шакул рассказал, что летом договорился с «Зенитом» о переходе полузащитников Бактиера Зайнутдинова и Жедсона Фернандеша в российский клуб за 27,5 миллиона евро.

«Предложения по Жедсону и Зайнутдинову мы получили еще до начала трансферного окна. Мы хотели 22,5 миллиона евро за Жедсона и 10 миллионов евро за Зайнутдинова. Вице-президент «Зенита» приехал в Стамбул. Мы договорились на общую сумму 27,5 миллионов евро. После этого появились слухи о том, что мы продаем Жедсона за 5 миллионов евро, поскольку «Бенфика» должа получить 50 процентов от трансферной стоимости, из-за чего транфсер сорвался.

Представители «Зенита» приехали в Стамбул и настаивали на переходе Зайнутдинова, мы собирались заработать 7,5 миллиона евро, но Бактиер сказал: «Я точно не хочу ехать в Россию, хочу проявить себя», и трансфер отменили. Мы собирались войти в сезон, сделав два трансфера и скорректировав наши расходы. Просто чтобы вы знали», — сказал Шакул в эфире HT Spor.

Ранее Шакул сообщил, что за переход одного Зайнутдинова санкт-петербургский клуб был готов заплатить € 7,5 млн. На текущий момент оба названных игрока продолжают выступать в составе «Бешикташа».

Бактиер Зайнутдинов
Футбол
ФК Бешикташ
ФК Зенит
Жедсон Фернандеш
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