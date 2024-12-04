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«Арсенал» опережает «Манчестер Юнайтед» в гонке за форварда «Вулверхэмтона» Кунью

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Топ-клубы АПЛ проявляют интерес к нападающему «Вулверхэмптона» Матеусу Кунье, сообщает CaughtOffside.

По информации источника, конкурентов опережает «Арсенал», который уже провел предварительные переговоры с «Вулверхэмптоном». Также интерес к 25-летнему бразильцу проявляют «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Ньюкасл» и «Астон Вилла».

Кунья выступает за «волков» с лета прошлого года. В текущем сезоне он провел 14 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 45 миллионов евро.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Астон Вилла
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
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