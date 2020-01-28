Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Форвард сборной Чехии Выдра привлек внимание клубов из России

21:46
Матей Выдра. Фото Reuters
Матей Выдра. Фото Reuters
Теги:

Форвард «Бернли» Матей Выдра может продолжить карьеру в чемпионате России, утверждает Football League World, ссылаясть на журналиста Алана Никсона. По информации СМИ, российские клубы с большим интересом наблюдают за игрой 27-летнего форварда сборной Чехии.

Команды из РПЛ могут подписать Выдру ближе к закрытию зимнего трансферного окна. Контракт нападающего с «Бернли» действует до лета 2021 года.

В текущем сезоне Выдра провел 9 матчей за «Бернли» и не отметился забитыми мячами, при двух результативных передачах. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 5 миллионов евро.

«Бернли» занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ с 30 очками после 24 игр.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Опрос

проголосовало: 17119
Все опросы
Какому топ-клубу РПЛ больше других требуется усиление зимой-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир