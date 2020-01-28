Форвард сборной Чехии Выдра привлек внимание клубов из России

Форвард «Бернли» Матей Выдра может продолжить карьеру в чемпионате России, утверждает Football League World, ссылаясть на журналиста Алана Никсона. По информации СМИ, российские клубы с большим интересом наблюдают за игрой 27-летнего форварда сборной Чехии.

Команды из РПЛ могут подписать Выдру ближе к закрытию зимнего трансферного окна. Контракт нападающего с «Бернли» действует до лета 2021 года.

В текущем сезоне Выдра провел 9 матчей за «Бернли» и не отметился забитыми мячами, при двух результативных передачах. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 5 миллионов евро.

«Бернли» занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ с 30 очками после 24 игр.