Фонсека признался, что хотел бы пригласить нескольких игроков "Шахтера" в "Рому"

Новый главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека рассказал, какие задачи он ставит перед собой в новой команде. Также он отметил, что ему интересны игроки "Шахтера", где он работал ранее.

- Как ни крути, но "Рома" - это великий клуб. Я рад, что мне выпала честь стать частью этой команды. Понимаю руководство и болельщиков, когда они хотят трофеев, а их нет. Сделаю все, чтобы команда вернулась на чемпионскую тропу и была непобедимой. На мой взгляд, такой клуб должен стабильно участвовать в Лиге чемпионов, - цитирует португальца "Главред". - Да, некоторые игроки "Шахтера" мне интересны, и я бы хотел, чтобы они продолжили карьеру в Роме. Но давайте будем реалистами, у каждого из них есть действующий контракт и если стороны не договорятся, то они не перейдут. Фамилии тех, кто может к нам перейти, называть не буду, но подтвержу, что действительно 3-4 футболиста мне интересны.

Ранее в СМИ сообщалось, что "Роме" могут быт интересны Тайсон и Тарас Степаненко. Паулу Фонсека вместе с "Шахтером" трижды выиграл чемпионат и Кубок Украины.

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