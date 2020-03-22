Джовинко хочет вернуться в Италию

Полузащитник «Аль-Хиляля» Себастьян Джовинко заявил о желании вернуться в итальянский футбол.

— У меня есть желание вернуться, — цитирует футболиста Cronachedispogliatoio.it. — Я хочу завершить свой цикл в Италии. Но сейчас я счастлив здесь. Я уже кое-что выиграл в Саудовской Аравии, и я доволен. Возвращение в сборную? Единственный способ сделать это — сделать что-то действительно великолепное, чтобы я смог побороться за место в национальной команде. Сборная нашла хорошего тренера в лице Роберто Манчини, на них приятно смотреть.

33-летний Себастьян Джовинко провел 25 матчей за «Аль-Хиляль» и забил шесть мячей при восьми голевых передачах. Ранее он выиграл с командой азиатскую Лигу чемпионов. Ранее он также выступал за «Ювентус», «Эмполи», «Парму» и «Торонто».