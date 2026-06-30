Магомед Оздоев покинул ПАОК

ПАОК объявил об уходе российского полузащитника Магомеда Оздоева.

30 июня у 33-летнего россиянина истек контракт с клубом.

«Было приятно провести три года вместе. Спасибо тебе, Маго, за яркие моменты, которые мы пережили вместе! Желаем тебе всего наилучшего», — говорится в сообщении греческого клуба.

Оздоев выступал за ПАОК с лета 2023 года. Он провел 141 матч, забил 18 голов и сделал 9 результативных передач.

До этого полузащитник играл в турецком «Фатих Карагюмрюк», «Зените», «Рубине», «Ахмате» и «Локомотиве».