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Магомед Оздоев покинул ПАОК

Игнат Заздравин
Корреспондент
Магомед Оздоев.
Фото Getty Images

ПАОК объявил об уходе российского полузащитника Магомеда Оздоева.

30 июня у 33-летнего россиянина истек контракт с клубом.

«Было приятно провести три года вместе. Спасибо тебе, Маго, за яркие моменты, которые мы пережили вместе! Желаем тебе всего наилучшего», — говорится в сообщении греческого клуба.

Оздоев выступал за ПАОК с лета 2023 года. Он провел 141 матч, забил 18 голов и сделал 9 результативных передач.

До этого полузащитник играл в турецком «Фатих Карагюмрюк», «Зените», «Рубине», «Ахмате» и «Локомотиве».

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Магомед Оздоев
ФК ПАОК
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