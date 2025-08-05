Футбол
5 августа, 05:06

«Ботафого» подпишет экс-голкипера «Барселоны» Нету

Евгений Козинов
Корреспондент

Голкипер «Борнмута» Норберту Мурара Нету вернется в Бразилию, сообщил в соцсети X журналист Дэвид Орнштейн.

По информации источника, «Ботафого» подпишет бесплатно 36-летнего бразильца. Английский клуб решил расстаться с игроком, чтобы разгрузить зарплтаную ведомость, так как Нету входит в число самых высокооплачиваемых игроков сейчас.

Ожидается, что бразильский вратарь подпишет с «Ботафого» двухлетний контракт с опцией продления на 6 месяцев.

В сезоне-2024/25 Нету выстурал на правах аренды за «Арсенал». Он сыграл в 4 матчах во всех турнирах, пропустил 4 гола.

Ранее он также играл за «Барселону», «Валенсию», «Ювентус» и «Фиорентину».

Норберту Мурара Нету (Нету)
Футбол
ФК Борнмут
ФК Ботафого
