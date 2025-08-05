Президент «Бешикташа»: «Жедсон даже не вышел на тренировку, чтобы уйти в «Спартак»

Президент «Бешикташа» Сердар Адали прокомментировал переход полузащитника Жедсона Фернандеша в «Спартак».

«Жедсон Фернандеш даже не вышел на тренировку, чтобы уйти. Как мы можем заставить этого парня остаться?» — приводит Kartal Analiz слова Адали.

«Спартак» объявил о переходе Жедсона 31 июля. 26-летний португалец подписал контракт на 4 сезона — до 2029 года. Он будет выступать за «Спартак» под 83-м номером.