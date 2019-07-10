"Барселона" пытается убедить "МЮ" продать Линделефа

"Барселона" заинтересована в приобретении защитника "Манчестер Юнайтед" Виктора Линделефа, утверждает El Mundo Deportivo. По информации СМИ, "красные дьяволы" неоднократно отвергали предложения каталонцев по 24-летнему шведу.

Сине-гранатовые пытаются договориться с "МЮ" по переходу Линделефа, учитывая, что их главная трансферная цель, защитник "Аякса" Маттейс де Лигт должен присоединиться к "Ювентусу" в ближайшее время.

В прошедшем сезоне 24-летний Линделеф провел 40 матчей за "МЮ", забил один гол и отдал одну голевую передачу. Портал transfermarkt.de оценивает шведа в 35 миллионов евро. Его контракт с "красными дьяволами" рассчитан до 30 июня 2021 года.

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