«Арсенал» проявляет интерес к Кингсли Коману
«Арсенал» интересуется вингером «Баварии» Кингсли Команом, сообщат Football Insider.
По данным источника, «канониры» рассматривают возможность подписания 28-летнего француза, которого мюнхенцы готовы продать этим летом.
Помимо «Арсенала», на футболиста также претендуют «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Барселона».
Кингсли Коман выступает за «Баварию» с августа 2015 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи в 27 матчах за команду.
Портал Tranfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
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