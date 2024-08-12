«Арсенал» проявляет интерес к Кингсли Коману

«Арсенал» интересуется вингером «Баварии» Кингсли Команом, сообщат Football Insider.

По данным источника, «канониры» рассматривают возможность подписания 28-летнего француза, которого мюнхенцы готовы продать этим летом.

Помимо «Арсенала», на футболиста также претендуют «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Барселона».

Кингсли Коман выступает за «Баварию» с августа 2015 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи в 27 матчах за команду.

Портал Tranfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.