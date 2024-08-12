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Сегодня, 04:47

«Арсенал» проявляет интерес к Кингсли Коману

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Арсенал» интересуется вингером «Баварии» Кингсли Команом, сообщат Football Insider.

По данным источника, «канониры» рассматривают возможность подписания 28-летнего француза, которого мюнхенцы готовы продать этим летом.

Помимо «Арсенала», на футболиста также претендуют «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Барселона».

Кингсли Коман выступает за «Баварию» с августа 2015 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи в 27 матчах за команду.

Портал Tranfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Кингсли Коман
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Бавария
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