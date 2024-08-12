«Аль-Ахли» хочет подписать нападающего «Брентфорда» Тони

«Аль-Ахли» интересуется нападающим «Брентфорда» Айваном Тони, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, клуб из Саудовской Аравии хочет подписать 28-летнего англичанина еще с января 2024 года.

Сам футболист еще не определился с тем, стоит ли принимать предложение команды.

Тони выступает за «Брентфорд» с сентября 2020 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 17 матчах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.