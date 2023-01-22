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Жена Дани Алвеса прокомментировала обвинение мужа в сексуальных домогательствах и изнасиловании

Иван Торопцев
Корреспондент
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Дани Алвес и Хоана Санс.
Фото Global Look Press

Хоана Санс, испанская модель и супруга защитника Дани Алвеса отреагировала на обвинения мужа в сексуальных домогательствах.

«Я знаю, кто мой муж. Я знаю, что он уважительно относится ко всем. Даже когда он знакомился со мной, он не проявлял никакого неуважения. Я много раз видела, как женщины подходили к моему мужу в VIP-зонах заведений, пытаясь соблазнить его прямо на моих глазах», — написала Санс у себя в соцсетях.

Также девушка выложила фотографию, на которой она и Алвес держат друг друга за руки и добавила подпись: «Вместе».

20 января стало известно, что Дани Алвес был задержан в Испании по делу о сексуальных домогательствах. Его приговорили к временному содержанию в тюрьме без права освобождения под залог. 23-летняя девушка, которая подала заявление на Алвеса в полицию, обвинила 39-летнего бразильца в изнасиловании и побоях. По ее словам, инцидент произошел в одном из ночных клубов Барселоны 30 декабря.

21 января мексиканский «Пумас» объявил о расторжении контракта с Алвесом. Футболист играл за команду с июня 2022 года.

Дани Алвес. Самый титулованный футболист мира арестован. Подробности секс-скандала, в который попал Дани Алвес

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Манчестер Юнайтед

П1

26%

1.88

обе забьют - да

22%

1.67

Х2

20%

1.98
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Аталанта

П1

25%

2.27

П2

16%

3.40

ТБ 2.5

12%

2.10
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 0
Челси 0
Матч завершен

П1

29%

2.07

Х2

24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
Дани Алвес
Футбол
0
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«Севилья» победила «Кадис» благодаря голу Ракитича с пенальти в конце матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 16 13 2 1 35-6 41
2
 Реал 16 12 2 2 36-16 38
3
 Р. Сосьедад 18 12 2 4 28-18 38
4
 Атлетико 18 9 4 5 27-16 31
5
 Бетис 17 8 4 5 19-14 28
6
 Вильярреал 17 8 4 5 20-13 28
7
 Осасуна 17 8 3 6 17-16 27
8
 Атлетик 17 7 5 5 25-17 26
9
 Р. Вальекано 18 7 5 6 24-22 26
10
 Мальорка 18 7 4 7 15-16 25
11
 Жирона 17 5 6 6 26-27 21
12
 Эспаньол 18 4 8 6 22-26 20
13
 Валенсия 16 5 4 7 23-18 19
14
 Альмерия 17 5 3 9 18-26 18
15
 Севилья 18 4 6 8 18-26 18
16
 Вальядолид 18 5 2 11 13-28 17
17
 Хетафе 17 4 5 8 16-24 17
18
 Сельта 18 4 5 9 17-29 17
19
 Кадис 18 3 7 8 12-29 16
20
 Эльче 17 0 5 12 11-35 5
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
20.01 23:00
Мальорка – Сельта
 1 : 0
21.01 16:00
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
 0 : 2
21.01 18:15
Эспаньол – Бетис
 1 : 0
21.01 20:30
Атлетико – Вальядолид
 3 : 0
21.01 23:00
Севилья – Кадис
 1 : 0
22.01 16:00
Вильярреал – Жирона
 - : -
22.01 18:15
Эльче – Осасуна
 - : -
22.01 20:30
Барселона – Хетафе
 - : -
22.01 23:00
Атлетик – Реал
 - : -
23.01 23:00
Валенсия – Альмерия
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 10
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 8
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 14 2 2
Гонсало Верду

Гонсало Верду

Эльче

 7 2 1
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 11 2 1
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