«Сельта» разгромила «Саламанку» в первом раунде Кубка Испании
«Сельта» на выезде выиграла у «Саламанки» в матче 1-го раунда Кубка Испании — 5:0. Игра прошла на «Эстадио Эльмантико» в Вильярес-де-ла-Рейна.
В первом тайме у гостей дублем отметился Ферран Хутгла и один мяч забил Андрес Антаньон. В начале второй половины хозяева остались в меньшинстве — удалился Максимо Левранд. В конце игры вышедший на замену Виллиот Сведберг оформил дубль и довел счет до крупного.
Соперник «Сельты» по 1/32 финала Кубка Испании станет известен после жеребьевки.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|12
|11
|0
|1
|48-13
|33
|
2
|Реал
|12
|10
|0
|2
|31-10
|30
|
3
|Атлетико
|12
|9
|1
|2
|23-10
|28
|
4
|Бетис
|12
|8
|2
|2
|20-15
|26
|
5
|Реал Сосьедад
|12
|7
|1
|4
|21-20
|22
|
6
|Севилья
|12
|5
|3
|4
|17-19
|18
|
7
|Атлетик
|11
|4
|4
|3
|15-11
|16
|
8
|Вильярреал
|12
|4
|3
|5
|17-15
|15
|
9
|Депортиво
|12
|3
|6
|3
|15-14
|15
|
10
|Расинг
|12
|4
|2
|6
|17-30
|14
|
11
|Сельта
|12
|2
|7
|3
|10-10
|13
|
12
|Алавес
|12
|3
|4
|5
|15-17
|13
|
13
|Эспаньол
|12
|3
|3
|6
|13-14
|12
|
14
|Р. Вальекано
|11
|3
|3
|5
|15-21
|12
|
15
|Хетафе
|12
|3
|3
|6
|8-18
|12
|
16
|Осасуна
|12
|3
|3
|6
|12-23
|12
|
17
|Леванте
|12
|2
|5
|5
|16-21
|11
|
18
|Эльче
|12
|2
|4
|6
|14-20
|10
|
19
|Валенсия
|12
|2
|3
|7
|8-20
|9
|
20
|Малага
|12
|0
|5
|7
|9-23
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|20.11
|23:00
|Атлетик – Эспаньол
|- : -
|21.11
|16:00
|Алавес – Депортиво
|- : -
|21.11
|18:15
|Р. Вальекано – Валенсия
|- : -
|21.11
|20:30
|Севилья – Бетис
|- : -
|21.11
|23:00
|Реал – Сельта
|- : -
|22.11
|16:00
|Барселона – Вильярреал
|- : -
|22.11
|18:15
|Расинг – Реал Сосьедад
|- : -
|22.11
|20:30
|Осасуна – Малага
|- : -
|22.11
|23:00
|Хетафе – Атлетико
|- : -
|23.11
|23:00
|Леванте – Эльче
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Рафинья
Барселона
|15
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|13
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|10
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|8
|
|
Фермин Лопес
Барселона
|5
|
|
Хави Эрнандес
Эспаньол
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Марио Мартин
Хетафе
|7
|1
|2
|
|
Лоренцо Аматуччи
Депортиво
|9
|1
|4
|
|
Юри Берчиче
Атлетик
|9
|1
|3
Новости