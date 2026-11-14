«Сельта» разгромила «Саламанку» в первом раунде Кубка Испании

«Сельта» на выезде выиграла у «Саламанки» в матче 1-го раунда Кубка Испании — 5:0. Игра прошла на «Эстадио Эльмантико» в Вильярес-де-ла-Рейна.

В первом тайме у гостей дублем отметился Ферран Хутгла и один мяч забил Андрес Антаньон. В начале второй половины хозяева остались в меньшинстве — удалился Максимо Левранд. В конце игры вышедший на замену Виллиот Сведберг оформил дубль и довел счет до крупного.

Соперник «Сельты» по 1/32 финала Кубка Испании станет известен после жеребьевки.