Cadena SER: расследование дела Негрейры в отношении «Барселоны» близится к завершению

Судебное расследование дела о выплатах «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета арбитров Королевской федерации футбола Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре приблизилось к завершению, сообщается на странице подкаста Que T'hi Jugues, который выходит на радиостанции Cadena SER.

В пятницу, 13 ноября, показания дали бывший футболист и тренер резервной команды каталонского клуба Жерар Лопес, а также бывший делегат «Барсы Атлетик» Тони Алонсо. Оба подтвердили, что отчеты об арбитрах, подготовленные сыном Негрейры, использовались в работе команды и были полезны.

По информации источника, после допроса последних свидетелей «Барселоне» осталось предоставить несколько финансовых отчетов, необходимых для официального завершения следствия.

Дело Негрейры было возбуждено в 2023 году. Следствие изучает выплаты, которые «Барселона» производила бывшему вице-президенту технического комитета арбитров в период с 2001 по 2018 год. По данным испанских СМИ, общая сумма перечислений составила более 7 миллионов евро.

Ранее El Pais сообщала, что компания Негрейры предоставляла каталонскому клубу письменные отчеты и видеоматериалы с анализом работы арбитров, которым предстояло обслуживать матчи «Барселоны» в чемпионате и Кубке Испании.