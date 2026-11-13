Cadena SER: расследование дела Негрейры в отношении «Барселоны» близится к завершению
Судебное расследование дела о выплатах «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета арбитров Королевской федерации футбола Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре приблизилось к завершению, сообщается на странице подкаста Que T'hi Jugues, который выходит на радиостанции Cadena SER.
В пятницу, 13 ноября, показания дали бывший футболист и тренер резервной команды каталонского клуба Жерар Лопес, а также бывший делегат «Барсы Атлетик» Тони Алонсо. Оба подтвердили, что отчеты об арбитрах, подготовленные сыном Негрейры, использовались в работе команды и были полезны.
По информации источника, после допроса последних свидетелей «Барселоне» осталось предоставить несколько финансовых отчетов, необходимых для официального завершения следствия.
Дело Негрейры было возбуждено в 2023 году. Следствие изучает выплаты, которые «Барселона» производила бывшему вице-президенту технического комитета арбитров в период с 2001 по 2018 год. По данным испанских СМИ, общая сумма перечислений составила более 7 миллионов евро.
Ранее El Pais сообщала, что компания Негрейры предоставляла каталонскому клубу письменные отчеты и видеоматериалы с анализом работы арбитров, которым предстояло обслуживать матчи «Барселоны» в чемпионате и Кубке Испании.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|12
|11
|0
|1
|48-13
|33
|
2
|Реал
|12
|10
|0
|2
|31-10
|30
|
3
|Атлетико
|12
|9
|1
|2
|23-10
|28
|
4
|Бетис
|12
|8
|2
|2
|20-15
|26
|
5
|Реал Сосьедад
|12
|7
|1
|4
|21-20
|22
|
6
|Севилья
|12
|5
|3
|4
|17-19
|18
|
7
|Атлетик
|11
|4
|4
|3
|15-11
|16
|
8
|Вильярреал
|12
|4
|3
|5
|17-15
|15
|
9
|Депортиво
|12
|3
|6
|3
|15-14
|15
|
10
|Расинг
|12
|4
|2
|6
|17-30
|14
|
11
|Сельта
|12
|2
|7
|3
|10-10
|13
|
12
|Алавес
|12
|3
|4
|5
|15-17
|13
|
13
|Эспаньол
|12
|3
|3
|6
|13-14
|12
|
14
|Р. Вальекано
|11
|3
|3
|5
|15-21
|12
|
15
|Хетафе
|12
|3
|3
|6
|8-18
|12
|
16
|Осасуна
|12
|3
|3
|6
|12-23
|12
|
17
|Леванте
|12
|2
|5
|5
|16-21
|11
|
18
|Эльче
|12
|2
|4
|6
|14-20
|10
|
19
|Валенсия
|12
|2
|3
|7
|8-20
|9
|
20
|Малага
|12
|0
|5
|7
|9-23
|5
|20.11
|23:00
|Атлетик – Эспаньол
|- : -
|21.11
|16:00
|Алавес – Депортиво
|- : -
|21.11
|18:15
|Р. Вальекано – Валенсия
|- : -
|21.11
|20:30
|Севилья – Бетис
|- : -
|21.11
|23:00
|Реал – Сельта
|- : -
|22.11
|16:00
|Барселона – Вильярреал
|- : -
|22.11
|18:15
|Расинг – Реал Сосьедад
|- : -
|22.11
|20:30
|Осасуна – Малага
|- : -
|22.11
|23:00
|Хетафе – Атлетико
|- : -
|23.11
|23:00
|Леванте – Эльче
|- : -
|Г
|
|
Рафинья
Барселона
|15
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|13
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|10
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|8
|
|
Фермин Лопес
Барселона
|5
|
|
Хави Эрнандес
Эспаньол
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Марио Мартин
Хетафе
|7
|1
|2
|
|
Лоренцо Аматуччи
Депортиво
|9
|1
|4
|
|
Юри Берчиче
Атлетик
|9
|1
|3