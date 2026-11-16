Полузащитник сборной Венесуэлы и «Реал Сосьедад» Эррера: «Захарян — тот игрок, кому нужно постоянно играть»

Полузащитник сборной Венесуэлы и «Реал Сосьедад» Янхель Эррера в преддверии BETBOOM товарищеского матча против сборной России ответил на вопрос о своем одноклубнике, российском полузащитнике Арсене Захаряне.

— Сильно вы расстроились, когда не увидели Захаряна в составе сборной России?

— Да, конечно. Нам хотелось бы, чтобы он сыграл. Было бы здорово сыграть против него. Мы хорошо общаемся с ним в клубе. Мы общались с ним о предстоящем матче. Я спросил его о городе, стадионе.

— Как оцените его игру в клубе?

— Арсен — молодой игрок с огромным качеством. Ранее ему не хватало игровой практики. Он тот игрок, которому нужно постоянно играть.

— Что знали о России перед приездом сюда? Захарян вам рассказывал что-то о нашей стране?

— Мы тут не так много времени. Вчера нас красиво встретили в Краснодаре. Мы провели одну тренировку на стадионе «Краснодара». Это высококлассная арена, мы очень рады сыграть тут. Нам пока не удалось посмотреть страну, город. Мы фокусируемся только на завтрашнем матче.

Встреча состоится 17 ноября на стадионе «Краснодар», вмещающем 33 395 зрителей. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Захарян провел в нынешнем сезоне семь матчей за «Реал Сосьедад», в общей сложности отыграв 95 минут, и забил два гола.

6 ноября главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил невызов Захаряна состоянием его здоровья. 7 ноября Захарян вернулся в заявку «Реал Сосьедад» после травмы.