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«Реал Сосьедад» в гостях обыграл «Эйбар»

26 апреля 2021, 23:52
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«Реал Сосьедад» обыграл «Эйбар» (1:0) в гостевом матче 32-го тура чемпионата Испании. Единственный гол в середине первого тайма забил Александер Исак.

«Реал Сосьедад» с 53 очками занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Эйбар» — 23 очка и 20-я строчка.

Чемпионат Испании. Лига 1

32-й тур

«Эйбар» — «Реал Сосьедад» — 0:1 (0:1)

Гол: Исак, 26.

«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель, Арбилья, Оливейра, Диоп (Муто, 68), Ресио, Посо (Корреа, 33), Атиенса (Серхио Энрич, 80), Педро Леон (Экспосито, 46), Кике Гарсия, Хиль.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Горосабель (Сальдуа, 85), Ле Норман, Порту (Янузай, 73), Субельдия, Гевара, Субименди, Оярсабаль (Меркеланс, 85), Исак (Баутиста, 73), Барренечеа (Гуриди, 63).

Предупреждения: Ресио, 4. Оливейра, 31. Хосе Анхель, 43. Хиль, 43. Муто, 80. Субименди, 81.

Судья: Фигероа Васкес (Испания).

26 апреля. Эйбар. Стадион «Ипуруа».

 

Эйбар — Реал Сосьедад

 

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