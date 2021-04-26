«Реал Сосьедад» в гостях обыграл «Эйбар»
«Реал Сосьедад» обыграл «Эйбар» (1:0) в гостевом матче 32-го тура чемпионата Испании. Единственный гол в середине первого тайма забил Александер Исак.
«Реал Сосьедад» с 53 очками занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Эйбар» — 23 очка и 20-я строчка.
Чемпионат Испании. Лига 1
32-й тур
«Эйбар» — «Реал Сосьедад» — 0:1 (0:1)
Гол: Исак, 26.
«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель, Арбилья, Оливейра, Диоп (Муто, 68), Ресио, Посо (Корреа, 33), Атиенса (Серхио Энрич, 80), Педро Леон (Экспосито, 46), Кике Гарсия, Хиль.
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Горосабель (Сальдуа, 85), Ле Норман, Порту (Янузай, 73), Субельдия, Гевара, Субименди, Оярсабаль (Меркеланс, 85), Исак (Баутиста, 73), Барренечеа (Гуриди, 63).
Предупреждения: Ресио, 4. Оливейра, 31. Хосе Анхель, 43. Хиль, 43. Муто, 80. Субименди, 81.
Судья: Фигероа Васкес (Испания).
26 апреля. Эйбар. Стадион «Ипуруа».
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