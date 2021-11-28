Эмери раскритиковал судейство в матче против «Барселоны»
Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал судейство после поражения в матче 15-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (1:3).
Эмери остался недоволен тем, что в ворота каталонцев не был назначен пенальти. Тренер хозяев считает, что защитник Жерар Пике остановил мяч рукой.
«Такие судейские решения не имеют оправдания. Почему такой пенальти не ставится? Я не чувствую уважения и мне больно из-за этого. «Вильярреал» заслуживает того, чтобы кто-то объяснил ему, почему он не получил этот пенальти. Также был пенальти на Рауле, его тоже схватили. Сегодня судья повлиял на результат. Результат обусловлен этими обстоятельствами. «Барселона» не будет хорошо себя чувствовать, если в их ворота не будут назначать пенальти, поскольку тогда они будут думать, что у них больше власти, чем у кого-либо еще», — приводит слова Эмери COPE.
После этого матча «Барселона» с 23 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, «Вильярреал» с 16 очками — на 12-й строчке.
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