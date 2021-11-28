«Эти три очка на вес золота». Хави — о победе над «Вильярреалом»
Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча 15-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала» (3:1).
«Мы играли против отличной команды. Матч был сложным, и мы доминировали в меньшей степени, чем сами ожидали. Но нам повезло с голом Мемфиса Депая и пенальти. Эти три очка на вес золота, потому что это первая выездная победа, учитывая ситуацию, для нас это как святая вода. Без везения никуда, но «Вильярреал» не заслужил поражение. Бывают отрезки, когда соперник доминирует над тобой. Мы пытались приспособиться к высокому прессингу, но они нас переигрывали», — приводит слова Хави Marca.
После этого матча «Барселона» с 23 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, «Вильярреал» с 16 очками — на 12-й строчке.
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