Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Судейство

Сегодня, 13:08

Экс-владелец «Валенсии» рассказал, что пытался подкупить судью Левникова в 1996 году

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший президент «Валенсии» Пако Роч рассказал о том, как в 1996 году пытался подкупить российского арбитра Николая Левникова в матче Кубка УЕФА с «Баварией».

«Подкупы были повсюду. Я хотел сделать это через агента из Мадрида, карлика по фамилии Торкаль, который обманул меня... Это было в матче с мюнхенской «Баварией» в Кубке УЕФА. Я узнал о жеребьевке, и мне тут же сказали: «Ты, должно быть, очень волнуешься». И я ответил: «Я? Это «Бавария», должно быть, волнуется».

Этот Торкаль пришел ко мне и сказал: «Пако, ваш судья — сукин сын, он русский, но мы с ним близкие друзья, так что все схвачено, дай мне три миллиона песет...» И я сказал ему, что передам их после игры. Но он ответил, что нужно заплатить заранее. Я отдал ему три миллиона, судья вышел и через 5 минут после начала матча назначил пенальти в ворота «Валенсии», который отразил Субисаррета. В итоге, кажется, мы проиграли тот ответный матч (0:1. — Прим. «СЭ»), но прошли дальше. Но посмотрите, что он сделал со мной. Сукин сын. С этими подкупами полный бардак", — приводит слова Пако Роча Relevo.

Николай Левников, Пако Роч, Винисиус. Огонь экс-босса «Валенсии». Рассказал о подкупе русского судьи и разнес «Реал» с «Барсой»

ФК Бавария
ФК Валенсия
Николай Левников
Читайте также
Разгромившего могилу Маслякова вандала увезли в психиатрическую лечебницу
Советский футболист и тренер Виктор Ноздрин умер на поле во время матча
Ефимова пропустит ЧМ на короткой воде из-за нападения бродячей собаки
Отец отравившейся полуфабрикатами семьи из Красноярского края дал показания СК
У СКА мощный новичок с тяжелым характером. От Деанджело избавлялись за драку с русским вратарем
Запрет на ввоз продуктов из стран Запада привел к росту экономики России. И вот почему
Популярное видео
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Чайка»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Спарта» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Бавария» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 6 6 0 0 22-5 18
2
 Реал 6 4 2 0 13-3 14
3
 Атлетик 7 4 1 2 11-7 13
4
 Атлетико 6 3 3 0 10-3 12
5
 Вильярреал 6 3 2 1 12-13 11
6
 Мальорка 7 3 2 2 6-5 11
7
 Алавес 6 3 1 2 9-7 10
8
 Осасуна 6 3 1 2 8-11 10
9
 Сельта 6 3 0 3 14-13 9
10
 Р. Вальекано 6 2 2 2 8-7 8
11
 Бетис 6 2 2 2 6-6 8
12
 Жирона 6 2 1 3 8-10 7
13
 Эспаньол 6 2 1 3 6-9 7
14
 Леганес 7 1 3 3 4-8 6
15
 Р. Сосьедад 7 1 2 4 3-7 5
16
 Вальядолид 6 1 2 3 2-13 5
17
 Севилья 6 1 2 3 5-8 5
18
 Хетафе 6 0 4 2 3-5 4
19
 Валенсия 6 1 1 4 5-10 4
20
 Лас-Пальмас 6 0 2 4 7-12 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
17.09 20:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 1 : 0
19.09 20:00
Леганес – Атлетик
 0 : 2
24.09 20:00
Севилья – Вальядолид
 - : -
24.09 20:00
Валенсия – Осасуна
 - : -
24.09 22:00
Реал – Алавес
 - : -
25.09 20:00
Жирона – Р. Вальекано
 - : -
25.09 22:00
Барселона – Хетафе
 - : -
26.09 20:00
Лас-Пальмас – Бетис
 - : -
26.09 20:00
Эспаньол – Вильярреал
 - : -
26.09 22:00
Сельта – Атлетико
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Рафинья

Рафинья

Барселона

 5
Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

 4
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 5
Оскар Мингеса

Оскар Мингеса

Сельта

 3
Иньяки Уильямс

Иньяки Уильямс

Атлетик

 3
И К Ж
Микель Хаурехисар

Микель Хаурехисар

Атлетик

 4 1 2
Марио Мартин

Марио Мартин

Вальядолид

 3 1 1
Ньигес Сауль

Ньигес Сауль

Севилья

 3 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости