Экс-владелец «Валенсии» рассказал, что пытался подкупить судью Левникова в 1996 году

Бывший президент «Валенсии» Пако Роч рассказал о том, как в 1996 году пытался подкупить российского арбитра Николая Левникова в матче Кубка УЕФА с «Баварией».

«Подкупы были повсюду. Я хотел сделать это через агента из Мадрида, карлика по фамилии Торкаль, который обманул меня... Это было в матче с мюнхенской «Баварией» в Кубке УЕФА. Я узнал о жеребьевке, и мне тут же сказали: «Ты, должно быть, очень волнуешься». И я ответил: «Я? Это «Бавария», должно быть, волнуется».

Этот Торкаль пришел ко мне и сказал: «Пако, ваш судья — сукин сын, он русский, но мы с ним близкие друзья, так что все схвачено, дай мне три миллиона песет...» И я сказал ему, что передам их после игры. Но он ответил, что нужно заплатить заранее. Я отдал ему три миллиона, судья вышел и через 5 минут после начала матча назначил пенальти в ворота «Валенсии», который отразил Субисаррета. В итоге, кажется, мы проиграли тот ответный матч (0:1. — Прим. «СЭ»), но прошли дальше. Но посмотрите, что он сделал со мной. Сукин сын. С этими подкупами полный бардак", — приводит слова Пако Роча Relevo.