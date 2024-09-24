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Войцех Щенсны может возобновить карьеру ради перехода в «Барселону»

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Бывший вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны, летом объявивший о завершении карьеры, попал в сферу интересов «Барселоны», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, каталонцы обратились к агентам голкипера, чтобы обсудить потенциальные условия и узнать о причинах, которые побудили 34-летнего Щенсны закончить выступления. При этом Войцех рассматривает возможность возвращения в футбол ради «Барселоны».

Вместе с «Ювентусом» Щенсны стал трехкратным чемпионом Италии и обладателем Кубка страны, а также дважды выиграл Суперкубок Италии. До туринского клуба он также играл в «Роме», «Брентфорде» и «Арсенале». За основную команду сборной Польши голкипер с 2009 года провел 84 матча.

Войцех Щенсны
ФК Барселона
ФК Ювентус
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 Барселона 6 6 0 0 22-5 18
2
 Реал 6 4 2 0 13-3 14
3
 Атлетик 7 4 1 2 11-7 13
4
 Атлетико 6 3 3 0 10-3 12
5
 Вильярреал 6 3 2 1 12-13 11
6
 Мальорка 7 3 2 2 6-5 11
7
 Алавес 6 3 1 2 9-7 10
8
 Осасуна 6 3 1 2 8-11 10
9
 Сельта 6 3 0 3 14-13 9
10
 Р. Вальекано 6 2 2 2 8-7 8
11
 Бетис 6 2 2 2 6-6 8
12
 Жирона 6 2 1 3 8-10 7
13
 Эспаньол 6 2 1 3 6-9 7
14
 Леганес 7 1 3 3 4-8 6
15
 Р. Сосьедад 7 1 2 4 3-7 5
16
 Вальядолид 6 1 2 3 2-13 5
17
 Севилья 6 1 2 3 5-8 5
18
 Хетафе 6 0 4 2 3-5 4
19
 Валенсия 6 1 1 4 5-10 4
20
 Лас-Пальмас 6 0 2 4 7-12 2
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Мальорка – Р. Сосьедад
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