«Бетис» в ближайшее время подпишет защитника «Лацио» и форварда «Флуминенсе»

«Бетис» занимается оформлением двух трансферов, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, испанский клуб готовит необходимые бумаги для завершения сделок по защитнику «Лацио» Луису Фелипе и форварду «Флуминенсе» Луису Энрике. Устная договоренность по обоим трансферам была достигнута несколько месяцев назад, теперь «Бетис» занимается официальным утверждением переходов.

В сезоне-2021/22 Луис Фелипе сделал 1 результативную передачу в 39 матчах за «Лацио». Контракт 25-летнего бразильца с римским клубом действует до конца июня 2022 года, он перейдет в «Бетис» на правах свободного агента.

У Луиса Энрике 1 гол и 5 результативных передач в 20 матчах за «Флуминенсе» в этом сезоне. По данным портала Transfermarkt.com, покупка 21-летнего бразильца обойдется «Бетису» в 12,6 миллиона евро.