«Барселона» ведет переговоры с игроком «Милана» Франком Кессье

«Барселона» в настоящее время ведет переговоры с полузащитником «Милана» Франком Кессье, сообщает Sport.es.

По информации источника, ивуарийский футболист не намерен продлевать контракт и ищет другой клуб. Он не согласился на сумму в пять миллионов евро за сезон, предложенную «Миланом».

Действующее соглашение 25-летнего Кессье с итальянским клубом до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 48 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 сыграл за «Милан» 26 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну голевую передачу.