«Барселона» ведет переговоры с игроком «Милана» Франком Кессье
«Барселона» в настоящее время ведет переговоры с полузащитником «Милана» Франком Кессье, сообщает Sport.es.
По информации источника, ивуарийский футболист не намерен продлевать контракт и ищет другой клуб. Он не согласился на сумму в пять миллионов евро за сезон, предложенную «Миланом».
Действующее соглашение 25-летнего Кессье с итальянским клубом до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 48 миллионов евро.
В сезоне-2021/22 сыграл за «Милан» 26 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну голевую передачу.
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|60
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|15
|9
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|39-18
|54
|
3
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|26
|14
|4
|8
|48-32
|46
|
4
|Барселона
|25
|12
|9
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|
5
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|
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|
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|37
|
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|33
|
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|8
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|32
|
11
|Осасуна
|26
|8
|8
|10
|25-31
|32
|
12
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|25
|9
|4
|12
|28-30
|31
|
13
|Эспаньол
|26
|7
|8
|11
|31-40
|29
|
14
|Эльче
|26
|7
|8
|11
|28-37
|29
|
15
|Хетафе
|26
|6
|9
|11
|26-30
|27
|
16
|Мальорка
|25
|6
|8
|11
|23-39
|26
|
17
|Гранада
|25
|5
|9
|11
|27-40
|24
|
18
|Алавес
|26
|5
|6
|15
|21-44
|21
|
19
|Кадис
|25
|3
|11
|11
|21-39
|20
|
20
|Леванте
|26
|3
|9
|14
|28-51
|18
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38 тур
|25.02
|23:00
|
Леванте – Эльче
|3 : 0
|26.02
|16:00
|
Мальорка – Валенсия
|0 : 1
|26.02
|18:15
|
Хетафе – Алавес
|2 : 2
|26.02
|20:30
|
Р. Вальекано – Реал
|0 : 1
|26.02
|23:00
|
Атлетико – Сельта
|2 : 0
|27.02
|16:00
|
Вильярреал – Эспаньол
|5 : 1
|27.02
|18:15
|
Севилья – Бетис
|2 : 1
|27.02
|20:30
|
Р. Сосьедад – Осасуна
|1 : 0
|27.02
|23:00
|
Барселона – Атлетик
|4 : 0
|28.02
|23:00
|
Гранада – Кадис
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|19
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|13
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|13
|П
|
|
Карим Бензема
Реал
|8
|
|
Гоньи Икер Муниаин
Атлетик
|7
|
|
Жорди Альба
Барселона
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|20
|2
|2
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|20
|1
|6
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|24
|1
|4
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