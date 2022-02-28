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Депай: «Мне нравится, как играет «Барселона». Мы показываем атакующий футбол»

Депай остался доволен игрой «Барселоны» в матче с «Атлетиком»
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай прокомментировал игру команды в матче 26-го тура ла лиги с «Атлетиком» (4:0).

«Я рад вернуться на поле, — приводит слова Депая официальный сайт каталонского клуба. — Я упорно трудился, чтобы снова быть с командой. Мне нравится, как играет «Барселона». Мы показываем атакующий и комбинационный футбол».

Напомним, что 28-летний нидерландец из-за травмы не принимал участия во встречах с 12 января 2021 года. В прошедшей игре он отметился забитым мячом.

После 26 туров ла лиги «Барселона» набрала 45 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на 15 баллов и имея один матч в запасе.

Источник: https://www.fcbarcelona.com/en/football/first-team/news/2508522/memphis-back-with-a-goal

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

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1.38

Ф1 (-1.5)

19%

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П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
ЦСКА 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси 10
Ливерпуль 11
Матч завершен (ПЕН)

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
Мемфис Депай
Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Барселона
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 26 18 6 2 52-20 60
2
 Севилья 26 15 9 2 39-18 54
3
 Бетис 26 14 4 8 48-32 46
4
 Барселона 25 12 9 4 46-28 45
5
 Атлетико 26 13 6 7 47-34 45
6
 Вильярреал 26 11 9 6 47-25 42
7
 Р. Сосьедад 25 11 8 6 25-25 41
8
 Атлетик 26 9 10 7 29-25 37
9
 Валенсия 26 8 9 9 38-42 33
10
 Сельта 26 8 8 10 29-28 32
11
 Осасуна 26 8 8 10 25-31 32
12
 Р. Вальекано 25 9 4 12 28-30 31
13
 Эспаньол 26 7 8 11 31-40 29
14
 Эльче 26 7 8 11 28-37 29
15
 Хетафе 26 6 9 11 26-30 27
16
 Мальорка 25 6 8 11 23-39 26
17
 Гранада 25 5 9 11 27-40 24
18
 Алавес 26 5 6 15 21-44 21
19
 Кадис 25 3 11 11 21-39 20
20
 Леванте 26 3 9 14 28-51 18
Результаты / календарь
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.02 23:00
Леванте – Эльче
 3 : 0
26.02 16:00
Мальорка – Валенсия
 0 : 1
26.02 18:15
Хетафе – Алавес
 2 : 2
26.02 20:30
Р. Вальекано – Реал
 0 : 1
26.02 23:00
Атлетико – Сельта
 2 : 0
27.02 16:00
Вильярреал – Эспаньол
 5 : 1
27.02 18:15
Севилья – Бетис
 2 : 1
27.02 20:30
Р. Сосьедад – Осасуна
 1 : 0
27.02 23:00
Барселона – Атлетик
 4 : 0
28.02 23:00
Гранада – Кадис
 - : -
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Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 19
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 13
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 13
П
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 8
Гоньи Икер Муниаин

Гоньи Икер Муниаин

Атлетик

 7
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 6
И К Ж
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 20 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 20 1 6
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 24 1 4
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