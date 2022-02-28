Депай: «Мне нравится, как играет «Барселона». Мы показываем атакующий футбол»

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай прокомментировал игру команды в матче 26-го тура ла лиги с «Атлетиком» (4:0).

«Я рад вернуться на поле, — приводит слова Депая официальный сайт каталонского клуба. — Я упорно трудился, чтобы снова быть с командой. Мне нравится, как играет «Барселона». Мы показываем атакующий и комбинационный футбол».

Напомним, что 28-летний нидерландец из-за травмы не принимал участия во встречах с 12 января 2021 года. В прошедшей игре он отметился забитым мячом.

После 26 туров ла лиги «Барселона» набрала 45 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на 15 баллов и имея один матч в запасе.