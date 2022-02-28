Агент воспитанника «Барселоны» Гави был замечен в офисе «Реала»

Агент полузащитника «Барселоны» Гави был замечен в офисе «Реала»

Агент полузащитника «Барселоны» Гави на прошлой неделе был замечен в офисе «Реала», сообщает Marca 28 февраля.

По информации источника, 17-летний испанец не будет продлевать контракт с каталонским клубом, который истекает 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне полузащитник забил два мяча и отдал четыре результативные передачи в 31 матче за «Барселону». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

Отметим, что Гави является воспитанником каталонцев.