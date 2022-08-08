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Сегодня, 01:12

Левандовски признан лучшим игроком матча за Кубок Гампера

Сергей Разин
корреспондент
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Роберт Левандовски.
Фото ФК «Барселона»

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски стал лучшим игроком матча за Кубок Гампера против мексиканского «Пумас» (6:0).

33-летний поляк отметился голом и двумя результативными передачами.

Ранее стало известно, что «Барселона» заплатила 45 миллионов евро за трансфер Левандовски. Также 5 миллионов евро могут быть выплачены в качестве бонусов.

Данный трофей впервые был разыгран в 1966 году по инициативе президента «Барселоны» Энрике Льоде. Трофей был назван в честь легендарного пятикратного президента-основателя «Барселоны» Жоана Гампера.

Роберт Левандовски
ФК Барселона
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«Барселона» разгромила мексиканский «Пумас» и выиграла традиционный Кубок Гампера
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