Левандовски признан лучшим игроком матча за Кубок Гампера

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски стал лучшим игроком матча за Кубок Гампера против мексиканского «Пумас» (6:0).

33-летний поляк отметился голом и двумя результативными передачами.

Robert Lewandowski takes home the Joan Gamper Trophy MVP award ?? pic.twitter.com/lJEoZKMSxB — GOAL (@goal) August 7, 2022

Ранее стало известно, что «Барселона» заплатила 45 миллионов евро за трансфер Левандовски. Также 5 миллионов евро могут быть выплачены в качестве бонусов.

Данный трофей впервые был разыгран в 1966 году по инициативе президента «Барселоны» Энрике Льоде. Трофей был назван в честь легендарного пятикратного президента-основателя «Барселоны» Жоана Гампера.