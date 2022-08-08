Левандовски признан лучшим игроком матча за Кубок Гампера
Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски стал лучшим игроком матча за Кубок Гампера против мексиканского «Пумас» (6:0).
33-летний поляк отметился голом и двумя результативными передачами.
Robert Lewandowski takes home the Joan Gamper Trophy MVP award ?? pic.twitter.com/lJEoZKMSxB— GOAL (@goal) August 7, 2022
Ранее стало известно, что «Барселона» заплатила 45 миллионов евро за трансфер Левандовски. Также 5 миллионов евро могут быть выплачены в качестве бонусов.
Данный трофей впервые был разыгран в 1966 году по инициативе президента «Барселоны» Энрике Льоде. Трофей был назван в честь легендарного пятикратного президента-основателя «Барселоны» Жоана Гампера.
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|0
|0
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|0
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15
|Хетафе
|0
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|0
|0
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16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
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|0
|0
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|0
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19
|Вальядолид
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
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Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
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Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
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