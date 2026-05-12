Перес не стал комментировать информацию о смене тренера «Реала»

Президент «Реала» Флорентино Перес на внеплановой пресс-конференции отказался комментировать возможную смену главного тренера.

Сейчас команду возглавляет Альваро Арбелоа, который по ходу сезона-2025/26 сменил Хаби Алонсо.

«Я не пришел разговаривать о тренерах или об игроках. Я пришел говорить о постоянных атаках на «Реал» и желании некоторых отобрать клуб у сосьос (члены и совладельцы клуба. — Прим. «СЭ»), — сказал Перес на пресс-конференции.

79-летний функционер добавил, что не покинет свой пост, и заявил, что созывает новые выборы президента «Реала». Действующий срок его полномочий истекает в 2029 году.

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