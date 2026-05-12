«Бетис» в большинстве обыграл «Эльче»

«Бетис» победил «Эльче» в гостевом матче 36-го тура чемпионата Испании — 2:1.

На 9-й минуте Кучо вывел хозяев вперед. На 41-й минуте Эктор Форт сравнял счет, а на 68-й Пабло Форналс забил второй гол в ворота гостей.

«Эльче» с 49-й минуты играл в меньшинстве — прямую красную карточку за серьезный фол получил Лео Петро.

«Бетис» набрал 57 очков и закрепился на пятом месте в турнирной таблице Ла лиги. «Эльче» с 39 баллами располагается на 14-й строчке.

17 мая «Бетис» на выезде сыграет с «Барселоной», а «Эльче» примет «Хетафе».

Чемпионат Испании. Ла лига. 36-й тур.

12 мая, 21:00. Estadio La Cartuja (Севилья)

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