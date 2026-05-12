«Бетис» в большинстве обыграл «Эльче»
«Бетис» победил «Эльче» в гостевом матче 36-го тура чемпионата Испании — 2:1.
На 9-й минуте Кучо вывел хозяев вперед. На 41-й минуте Эктор Форт сравнял счет, а на 68-й Пабло Форналс забил второй гол в ворота гостей.
«Эльче» с 49-й минуты играл в меньшинстве — прямую красную карточку за серьезный фол получил Лео Петро.
«Бетис» набрал 57 очков и закрепился на пятом месте в турнирной таблице Ла лиги. «Эльче» с 39 баллами располагается на 14-й строчке.
17 мая «Бетис» на выезде сыграет с «Барселоной», а «Эльче» примет «Хетафе».
Подписывайся на канал «СЭ» в Max
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Эспаньол
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
2
|Алавес
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
3
|Севилья
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
4
|Расинг
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Вильярреал
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Эльче
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Депортиво
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Малага
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Р. Вальекано
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
19
|Леванте
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
20
|Хетафе
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|15.08
|20:30
|Алавес – Хетафе
|3 : 0
|15.08
|22:30
|Севилья – Р. Вальекано
|2 : 1
|16.08
|18:00
|Расинг – Вильярреал
|2 : 2
|16.08
|20:00
|Эспаньол – Леванте
|3 : 0
|17.08
|22:00
|Депортиво – Эльче
|1 : 1
|19.08
|22:00
|Атлетико – Малага
|- : -
|25.08
|22:00
|Валенсия – Бетис
|- : -
|26.08
|22:00
|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|27.08
|21:30
|Сельта – Осасуна
|- : -
|27.08
|22:00
|Барселона – Атлетик
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Марк Агуадо
Эльче
|1
|
|
Ривера Альваро Гарсия
Райо Вальекано
|1
|
|
Пап Гуйе
Вильярреал
|1
|П
|
|
Мариано Диас
Алавес
|2
|
|
Лоренцо Аматуччи
Депортиво
|1
|
|
Гонсало Вильяр
Эльче
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Кико Фемения
Хетафе
|1
|1
|0
|
|
Кике Салас
Севилья
|1
|1
|0
|
|
Люсьен Агуме
Севилья
|1
|0
|1
Новости