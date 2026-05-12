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«Бетис» в большинстве обыграл «Эльче»

Алина Савинова

«Бетис» победил «Эльче» в гостевом матче 36-го тура чемпионата Испании — 2:1.

На 9-й минуте Кучо вывел хозяев вперед. На 41-й минуте Эктор Форт сравнял счет, а на 68-й Пабло Форналс забил второй гол в ворота гостей.

«Эльче» с 49-й минуты играл в меньшинстве — прямую красную карточку за серьезный фол получил Лео Петро.

«Бетис» набрал 57 очков и закрепился на пятом месте в турнирной таблице Ла лиги. «Эльче» с 39 баллами располагается на 14-й строчке.

17 мая «Бетис» на выезде сыграет с «Барселоной», а «Эльче» примет «Хетафе».

Чемпионат Испании. Ла лига. 36-й тур.
12 мая, 21:00. Estadio La Cartuja (Севилья)
Бетис
2:1
Эльче

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Футбол
ФК Бетис
ФК Эльче
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Эспаньол 1 1 0 0 3-0 3
2
 Алавес 1 1 0 0 3-0 3
3
 Севилья 1 1 0 0 2-1 3
4
 Расинг 1 0 1 0 2-2 1
5
 Вильярреал 1 0 1 0 2-2 1
6
 Эльче 1 0 1 0 1-1 1
7
 Депортиво 1 0 1 0 1-1 1
8
 Малага 0 0 0 0 0-0 0
9
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
10
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
11
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
14
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
15
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
16
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
17
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
18
 Р. Вальекано 1 0 0 1 1-2 0
19
 Леванте 1 0 0 1 0-3 0
20
 Хетафе 1 0 0 1 0-3 0
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.08 20:30 Алавес – Хетафе 3 : 0
15.08 22:30 Севилья – Р. Вальекано 2 : 1
16.08 18:00 Расинг – Вильярреал 2 : 2
16.08 20:00 Эспаньол – Леванте 3 : 0
17.08 22:00 Депортиво – Эльче 1 : 1
19.08 22:00 Атлетико – Малага - : -
25.08 22:00 Валенсия – Бетис - : -
26.08 22:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
27.08 21:30 Сельта – Осасуна - : -
27.08 22:00 Барселона – Атлетик - : -
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ЖК
Г
Марк Агуадо
Марк Агуадо

Эльче

 1
Ривера Альваро Гарсия
Ривера Альваро Гарсия

Райо Вальекано

 1
Пап Гуйе
Пап Гуйе

Вильярреал

 1
П
Мариано Диас
Мариано Диас

Алавес

 2
Лоренцо Аматуччи
Лоренцо Аматуччи

Депортиво

 1
Гонсало Вильяр
Гонсало Вильяр

Эльче

 1
И К Ж
Кико Фемения
Кико Фемения

Хетафе

 1 1 0
Кике Салас
Кике Салас

Севилья

 1 1 0
Люсьен Агуме
Люсьен Агуме

Севилья

 1 0 1
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