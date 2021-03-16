Почему в ближайших матчах национальной команды Артем Дзюба должен играть в стартовом составе.

Чем хуже, тем лучше. Это девиз нападающего «Зенита» и лейтмотив всей его карьеры. Дзюба много раз влипал в скандалы и конфликтовал с тренерами, но всякий раз негатив подпитывал Артема и заставлял его работать на максимальной мощности.

Вспомните два самых свежих примера. Сразу после хейта в Сан-Марино — победные голы в матчах с «Рубином», «Лионом» и «Спартаком» (тогда единственный мяч в свои ворота забил Кутепов, но в том эпизоде именно Дзюба заставил его ошибиться). В день слива того самого видео — победный мяч в ворота «Краснодара». А как Артем провел весну 2018-го, когда Роберто Манчини выдворил его из «Зенита» и никто не верил в форварда на чемпионате мира?

Дзюбу мотивируют трудности, поэтому сейчас он необходим сборной. Да, Артем забил «Ахмату», но все-таки ярчайший момент старта года для него — нереализованный пенальти в Казани. К тому же осенью Дзюбу если не оскорбило, то сильно задело решение Станислава Черчесова отцепить нападающего от решающих игр Лиги наций. Больше всего в жизни Дзюба любит что-то кому-то доказывать, в данном случае — тренеру сборной и ее болельщикам.

Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Есть и побочные причины ставить Дзюбу в состав. Например, повязка на плече. Капитан не может сидеть на скамейке запасных. Плюс для самого Артема это очень важно, ведь в «Зените» Сергей Семак лишил форварда этого статуса, он даже не вице-капитан в клубе. Ну и сборной, возможно, в ноябре не хватало поддержки Дзюбы, хотя и у Джикии есть лидерские качества.

Нельзя забывать и о чисто футбольной пользе Артема для сборной. В матчах с Молдавией, Турцией и Сербией в основе выходили Чалов и Заболотный, никто из них не забил. В первых четырех турах Лиги наций Дзюба появлялся на поле с первых минут, оформил дубль в игре с Сербией, а Россия ни в одной из этих встреч не уступила. Очевидно, что связь между результатами и отсутствием капитана есть.