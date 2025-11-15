Футбол
Сегодня, 09:00

Упадок после триумфов. В Чили перестраивают сборную и ищут тренера

Сборные России и Чили сыграют 15 ноября в Сочи
Андрей Кузичев
Корреспондент
Фото Getty Images
Рассказываем о сопернике сборной России.
Чемпион из Англии

В прошлый раз сборная Чили приезжала в Россию в 2017 году. Тогда «Ла Роха» была на пике — два подряд выхода в плей-офф мировых чемпионатов и два триумфа на Кубках Америки, где чилийцы умножали на ноль звездную аргентинскую атаку и были безупречны в сериях пенальти. После второй из них — открывшейся с осечки Месси — раздосадованный Лео на эмоциях заявил, что прощается с национальной командой. Жизнь, впрочем, рассудила иначе. Великий мастер не просто вернулся, а выиграл ЧМ-2022, тогда как сборная Чили после выхода в финал Кубка конфедераций-2017 только теряла завоеванные позиции.

Нападающий &laquo;Севильи&raquo; и&nbsp;сборной Чили Алексис Санчес (справа) после гола в&nbsp;ворота &laquo;Барселоны&raquo;.Алексис Санчес зажигает и в 36 — в отличие от других звезд Чили. Как он это делает?

Последний всплеск — четвертое место на КА-2019. Золотое поколение старело, а у Марсело Бьельсы и Хорхе Сампаоли, который подарил стране первый в истории титул чемпионов континента, не нашлось достойных преемников. Хуан Антонио Пицци на победном КА-2016 словно отработал на багаже предшественников и ушел в отставку, провалив отбор на ЧМ-2018. Но главная проблема заключалась в кадровом голоде. Поколение Алексиса Санчеса, Видаля, Меделя и Варгаса старело, а достойной смены и близко не наблюдалось. В отборочном цикле на ЧМ-2022 дошло даже до появления натурализованного игрока, который был одним из лучиков света в темном царстве.

Речь о Бреретоне — выпускнике «Ноттингема» и победителе юношеского первенства Европы (U-19) в составе сборной Англии. Выступая в одной команде с Маунтом и Сессеньоном, он с 3 мячами разделил статус лучшего бомбардира того турнира с несколькими игроками, включая Дьекереша. Но дальше Бен долго не мог подняться выше чемпионшипа, и тут на другом континенте вспомнили о гражданстве его матери. А тренировавший тогда чилийцев Мартин Ласарте едва не вытянул счастливый билет. Новичок забил три гола, сборная ожила, но все же в схватке за попадание в межконтинентальные стыки уступила Перу.

Николас Кордова.
Фото Getty Images

Временный тренер

Отбор на ЧМ-2026 «Ла Роха» начала с Эдуардо Бериццо, однако аргентинец подал в отставку, набрав 5 очков за первые пять туров. Ничего не получилось и у Рикардо Гареки. Специалист, заслуживший репутацию волшебника после семи лет во главе сборной Перу, так и не смог реанимировать чилийцев. Итог его работы — третье место в группе на КА-2025 и худший процент побед за всю историю сборной в официальных турнирах (17,4). Гареку уволили летом — после проигрыша Боливии, который лишил его команду даже математических шансов на попадание на мировое первенство.

Аргентинца тогда упрекали во всех смертных грехах. Начиная с того, что он под свое имя получил выгодный контракт, но не проявлял рвения в работе и постоянно уезжал на родину. Были претензии в связи с постоянными шараханьями при выборе состава и тактических схем, отказом от таких опытных мастеров, как Видаль и Арангис, и проблемами во взаимоотношениях с рядом футболистов.

Сейчас сборную в качестве временного тренера возглавляет Николас Кордова. 46-летний специалист, который получил первый профессиональный диплом в знаменитом итальянском тренерском центре в Коверчано, совмещает нынешнюю должность с работой в молодежной и олимпийской сборных, которые — как и главная команда страны — звезд с неба не хватают. На недавнем молодежном ЧМ чилийцы вышли из группы благодаря меньшему количеству желтых карточек (три команды набрали одинаковое количество очков), но с треском вылетели в 1/8 финала после встречи с Мексикой (1:4).

Сборная России сыграла вничью с&nbsp;Перу (1:1) в&nbsp;товарищеском матче 12&nbsp;ноября.Сафонов пропустил от Валеры. Ошибка вратаря лишила сборную России победы

Квартет из молодежки

Кордову за выступление молодежки критиковали, делая акцент на качестве игры. Сейчас тренеру снова досталось сразу по нескольким пунктам. Во-первых, от чемпиона страны «Кокимбо Унидо», откуда в сборную вызвали только защитника Салинаса, тогда как других героев сезона считают не достигшими нужного уровня. Во-вторых, за отсутствие в заявке классических центральных нападающих. В последнее время роль «девятки» исполнял Бреретон, который привык действовать слева.

О глубоком кризисе чилийского футбола недавно высказался лучший вратарь в истории сборной Клаудио Браво: «Они заполняют поле техническими тестами, секундомерами и эстетическими оценками игры, забывая, что футбол, как и жизнь, держится на сердце, мужестве и самопожертвовании. Потому что футбол — это не только хорошая игра. Нашему футболу не нужны обещания в виде смонтированных видео. Ему нужны игроки, которые заслуживают уважения не лайками, а каждым подкатом, каждым взглядом, который говорит: «Тебе меня не пройти!».

Лоуренс Вигуро (в центре).
Фото Getty Images

Действительно, прежних бойцов «Ла Рохе» не хватает, поэтому многих удивило, что в сборной отсутствует полузащитник Пульгар, который с «Фламенго» сражается за титул чемпиона Бразилии и вышел в финал Кубка Либертадорес. А тут еще основной голкипер Кортес отказался от поездки в Россию. Но с ним все понятно: «Пеньяроль», за который выступает вратарь, 16 ноября сыграет в полуфинале плей-офф уругвайской лиги.

Отказ Кортеса — шанс не только для опытного Вигуро из «Суонси», но и для юного Мельи. Он один из тех, кто удостоился высоких оценок в молодежке, откуда тренерский штаб пригласил сразу четверых игроков. «Золотое поколение», как называют в Чили двукратных чемпионов Южной Америки, Кордова игнорирует. Но это не значит, что в процессе омоложения сборной отказываются от всех опытных игроков.

Россия&nbsp;&mdash; Чили.Россия — Чили: онлайн-трансляция матча в Сочи

Особенно в обороне, где Александр Головин может встретиться со своим бывшим одноклубником по «Монако» Марипаном. Достаточно опытны и другие защитники — Сьеральта («Осер»), Суасо («Севилья») и давно играющий в Бразилии Кушчевич. В средней линии заслуживает внимания вызов сочинца Сааведры, а в атаке наряду с Бреретоном выделяются талантливый Сепеда из «Коло Коло» и Осорио, который вместе с «Мидтьюлланном» сенсационно лидирует в Лиге Европы со стопроцентным результатом.

Чили — команда с потенциалом. И точно не безнадежный аутсайдер, как в отборе на мировое первенство. Этой команде нужен качественный тренер, и вся страна верит, что получится вернуть на родину из «Бетиса» Мануэля Пеллегрини. Если федерации это удастся, хотя бы на время забудут о шквале критики в адрес футбольных чиновников. Пока же у «Ла Рохи» переходный период.

Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Чили по футболу
