Упадок после триумфов. В Чили перестраивают сборную и ищут тренера

Чемпион из Англии

В прошлый раз сборная Чили приезжала в Россию в 2017 году. Тогда «Ла Роха» была на пике — два подряд выхода в плей-офф мировых чемпионатов и два триумфа на Кубках Америки, где чилийцы умножали на ноль звездную аргентинскую атаку и были безупречны в сериях пенальти. После второй из них — открывшейся с осечки Месси — раздосадованный Лео на эмоциях заявил, что прощается с национальной командой. Жизнь, впрочем, рассудила иначе. Великий мастер не просто вернулся, а выиграл ЧМ-2022, тогда как сборная Чили после выхода в финал Кубка конфедераций-2017 только теряла завоеванные позиции.

Последний всплеск — четвертое место на КА-2019. Золотое поколение старело, а у Марсело Бьельсы и Хорхе Сампаоли, который подарил стране первый в истории титул чемпионов континента, не нашлось достойных преемников. Хуан Антонио Пицци на победном КА-2016 словно отработал на багаже предшественников и ушел в отставку, провалив отбор на ЧМ-2018. Но главная проблема заключалась в кадровом голоде. Поколение Алексиса Санчеса, Видаля, Меделя и Варгаса старело, а достойной смены и близко не наблюдалось. В отборочном цикле на ЧМ-2022 дошло даже до появления натурализованного игрока, который был одним из лучиков света в темном царстве.

Речь о Бреретоне — выпускнике «Ноттингема» и победителе юношеского первенства Европы (U-19) в составе сборной Англии. Выступая в одной команде с Маунтом и Сессеньоном, он с 3 мячами разделил статус лучшего бомбардира того турнира с несколькими игроками, включая Дьекереша. Но дальше Бен долго не мог подняться выше чемпионшипа, и тут на другом континенте вспомнили о гражданстве его матери. А тренировавший тогда чилийцев Мартин Ласарте едва не вытянул счастливый билет. Новичок забил три гола, сборная ожила, но все же в схватке за попадание в межконтинентальные стыки уступила Перу.

Николас Кордова. Фото Getty Images

Временный тренер

Отбор на ЧМ-2026 «Ла Роха» начала с Эдуардо Бериццо, однако аргентинец подал в отставку, набрав 5 очков за первые пять туров. Ничего не получилось и у Рикардо Гареки. Специалист, заслуживший репутацию волшебника после семи лет во главе сборной Перу, так и не смог реанимировать чилийцев. Итог его работы — третье место в группе на КА-2025 и худший процент побед за всю историю сборной в официальных турнирах (17,4). Гареку уволили летом — после проигрыша Боливии, который лишил его команду даже математических шансов на попадание на мировое первенство.

Аргентинца тогда упрекали во всех смертных грехах. Начиная с того, что он под свое имя получил выгодный контракт, но не проявлял рвения в работе и постоянно уезжал на родину. Были претензии в связи с постоянными шараханьями при выборе состава и тактических схем, отказом от таких опытных мастеров, как Видаль и Арангис, и проблемами во взаимоотношениях с рядом футболистов.

Сейчас сборную в качестве временного тренера возглавляет Николас Кордова. 46-летний специалист, который получил первый профессиональный диплом в знаменитом итальянском тренерском центре в Коверчано, совмещает нынешнюю должность с работой в молодежной и олимпийской сборных, которые — как и главная команда страны — звезд с неба не хватают. На недавнем молодежном ЧМ чилийцы вышли из группы благодаря меньшему количеству желтых карточек (три команды набрали одинаковое количество очков), но с треском вылетели в 1/8 финала после встречи с Мексикой (1:4).

Квартет из молодежки

Кордову за выступление молодежки критиковали, делая акцент на качестве игры. Сейчас тренеру снова досталось сразу по нескольким пунктам. Во-первых, от чемпиона страны «Кокимбо Унидо», откуда в сборную вызвали только защитника Салинаса, тогда как других героев сезона считают не достигшими нужного уровня. Во-вторых, за отсутствие в заявке классических центральных нападающих. В последнее время роль «девятки» исполнял Бреретон, который привык действовать слева.

О глубоком кризисе чилийского футбола недавно высказался лучший вратарь в истории сборной Клаудио Браво: «Они заполняют поле техническими тестами, секундомерами и эстетическими оценками игры, забывая, что футбол, как и жизнь, держится на сердце, мужестве и самопожертвовании. Потому что футбол — это не только хорошая игра. Нашему футболу не нужны обещания в виде смонтированных видео. Ему нужны игроки, которые заслуживают уважения не лайками, а каждым подкатом, каждым взглядом, который говорит: «Тебе меня не пройти!».

Лоуренс Вигуро (в центре). Фото Getty Images

Действительно, прежних бойцов «Ла Рохе» не хватает, поэтому многих удивило, что в сборной отсутствует полузащитник Пульгар, который с «Фламенго» сражается за титул чемпиона Бразилии и вышел в финал Кубка Либертадорес. А тут еще основной голкипер Кортес отказался от поездки в Россию. Но с ним все понятно: «Пеньяроль», за который выступает вратарь, 16 ноября сыграет в полуфинале плей-офф уругвайской лиги.

Отказ Кортеса — шанс не только для опытного Вигуро из «Суонси», но и для юного Мельи. Он один из тех, кто удостоился высоких оценок в молодежке, откуда тренерский штаб пригласил сразу четверых игроков. «Золотое поколение», как называют в Чили двукратных чемпионов Южной Америки, Кордова игнорирует. Но это не значит, что в процессе омоложения сборной отказываются от всех опытных игроков.

Особенно в обороне, где Александр Головин может встретиться со своим бывшим одноклубником по «Монако» Марипаном. Достаточно опытны и другие защитники — Сьеральта («Осер»), Суасо («Севилья») и давно играющий в Бразилии Кушчевич. В средней линии заслуживает внимания вызов сочинца Сааведры, а в атаке наряду с Бреретоном выделяются талантливый Сепеда из «Коло Коло» и Осорио, который вместе с «Мидтьюлланном» сенсационно лидирует в Лиге Европы со стопроцентным результатом.

Чили — команда с потенциалом. И точно не безнадежный аутсайдер, как в отборе на мировое первенство. Этой команде нужен качественный тренер, и вся страна верит, что получится вернуть на родину из «Бетиса» Мануэля Пеллегрини. Если федерации это удастся, хотя бы на время забудут о шквале критики в адрес футбольных чиновников. Пока же у «Ла Рохи» переходный период.

