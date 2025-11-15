После матча сборной России многие жаловались на газон. Что произошло с полем на «Газпром Арене»?

Как оказалось, переборщили с поливом.

12 ноября, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

Состояние полей стало одной из самых обсуждаемых тем за последние две недели: сначала вопиющий случай в Самаре, потом критика газона на «Газпром Арене» после товарищеского матча между сборными России и Перу (1:1) 12 ноября. Его критиковали многие, в том числе тренеры Мануэль Баррето и Валерий Карпин, а также капитан нашей команды Александр Головин. Так что же произошло? Соответствовало ли покрытие стандартам? И почему ничего общего с ситуацией на самарской «Солидарность Арене» нет — «СЭ» рассказывает о главном.

Все показатели до и после приезда национальной команды были в норме

Первое, что нужно учитывать, — за последние два месяца на «Газпром Арене» прошло очень много мероприятий помимо футбола: различные концерты, форум и даже Олимпиада народов мира. Во время них поле всегда выкатывалось наружу. Иногда в планы вмешивалась погода, ведь любой выкат газона в дождь и холод замедляет его восстановление, плюс любые массовые культурные или коммерческие мероприятия так или иначе влияют на объем инсоляции травяного покрова. В их отсутствие такие процедуры производятся регулярно, а выкат поля для попадания естественных солнечных лучей проходит только в благоприятных погодных условиях.

Важно отметить: поле было «уставшее» уже после игр «Зенита» с «Локомотивом» (2:0) 1 ноября и «Динамо» (1:3) 5 ноября. Однако за почти две недели агрономы в Петербурге привели его в хорошие кондиции. Об этом свидетельствуют показатели датчиков, фотографии которых появились в нашем распоряжении.

На первом фото — показатели прибора, который измеряет плотность дерна. Значение по стандарту от 60 до 120, здесь — 91.

На следующих снимках — показатели датчика, измеряющего сцепление, в разных местах поля. Значение по стандарту от 2 до 4,5. Здесь — от 2,28 до 4,23.

На последних фото — показатели датчика, который измеряет влажность. Значение по стандарту от 13 до 17. Здесь все показатели также в норме.

Такие замеры производятся практически каждый день. До открытой тренировки сборной России 11 ноября и после матча поле находилось не то что в удовлетворительном состоянии, а в хорошем.

Газон «Газпром Арены» во время матча Россия — Перу. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Что случилось перед игрой

Как выяснил «СЭ», после приезда в Петербург представители сборной России попросили полив газона по своим стандартам — на 9 минут. Им предложили тайминг в 2-3 раза меньше — как обычно это делается на «Газпром Арене», но пожелания от команды и протокол сборной нарушать не стали. Это подтвердили наши источники.

Плюс, учитывая закрытую крышу и определенные климатические особенности, поле не успело должным образом высохнуть — лишняя влага из почвы не вышла, а команда появилась на тренировке практически сразу. Затем на нем еще и провели репетицию предматчевого шоу, не сделав никакой паузы. В том числе по этим причинам визуально по ТВ-картинке газон был далеко не идеальным. Зрители видели, как во время игры куски мокрой грязи вылетают практически после каждого удара по мячу, однако это не дерн и не куски поля. Потому что даже перед матчем и после него производились замеры: показатели были в нормативных значениях.

По словам источника «СЭ», петербургские агрономы все время находились на связи со штабом сборной. Никаких жалоб в личных разговорах от них не поступало. Конечно, можно понять и футболистов, когда из-за обильного полива верхний слой стал чрезмерно влажным, очевидно, это создает дискомфорт. Но обе команды находились в равных условиях.

До домашнего матча «Зенита» с «Рубином» чуть больше двух недель. К этому времени поле на «Газпром Арене» будет в хорошем состоянии не только по качеству, но и визуально.



