14 ноября, 19:45
Россия — Чили: онлайн-трансляция матча в Сочи
BetBoom товарищеский матч национальной команды.
Россия — Чили: история встреч
Соперники провели между собой семь матчей — три официальных и четыре товарищеских. Общий баланс на нашей стороне — четыре победы, две ничьи и одно поражение. А еще одна встреча не состоялась по политическим мотивам. В ноябре 1973 года советские футболисты отказались выходить на поле в Сантьяго, ссылаясь на «кровавую историю» стадиона, и получили техническое поражение.
Сборная Чили: результаты последних матчей
Календарный год сборная Чили начала с убедительной победы над Панамой в товарищеском матче (6:1). Однако после этого последовала неудачная серия из шести матчей без побед в отборочном турнире чемпионата мира. Команда сыграла две нулевые ничьи против Эквадора и Уругвая и четыре раза проиграла, не забив ни одного мяча — 0:1 против Парагвая и Аргентины, 0:2 против Боливии и 0:3 против Бразилии. В результате чилийцы пропускают уже третий мундиаль подряд. Небольшим утешением для болельщиков стала победа в товарищеском матче над сборной Перу (2:1).
Сборная России: результаты последних матчей
Предстоящий поединок станет десятым для команды Валерия Карпина в 2025 году. В марте российские футболисты с одинаковым счетом 5:0 разгромили Гренаду и Замбию. В июне сборная сыграла вничью с Нигерией (1:1) и разгромила Белоруссию (4:1). В сентябре Россия сыграла вничью с Иорданией (0:0) и победила Катар (4:1). В октябре сборная России в Волгограде обыграла Иран (2:1), а в Москве разгромила Боливию (3:0). Ноябрьский матч против Перу завершился со счетом 1:1.
Где смотреть товарищеский матч Россия — Чили
В прямом эфире матч сборных России и Чили можно будет посмотреть на телеканале «Матч» и на сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 17.00. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Где и во сколько сыграет сборная России 15 ноября
Матч Россия — Чили состоится в Сочи на стадионе «Фишт». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.