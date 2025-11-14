Сборная Чили: результаты последних матчей

Календарный год сборная Чили начала с убедительной победы над Панамой в товарищеском матче (6:1). Однако после этого последовала неудачная серия из шести матчей без побед в отборочном турнире чемпионата мира. Команда сыграла две нулевые ничьи против Эквадора и Уругвая и четыре раза проиграла, не забив ни одного мяча — 0:1 против Парагвая и Аргентины, 0:2 против Боливии и 0:3 против Бразилии. В результате чилийцы пропускают уже третий мундиаль подряд. Небольшим утешением для болельщиков стала победа в товарищеском матче над сборной Перу (2:1).

