Станислав Черчесов: «У Дзюбы такой период, когда голевые передачи ему приносят не меньшее удовлетворение, чем забитые мячи»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высоко оценил уровень игру нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в прошедшем сезоне.

— Каждый футболист проходит несколько фаз в своей карьере, — приводит слова Черчесова «Комсомольская правда». — Форварды вначале ценят только голы, но потом учатся получать удовольствие от разных моментов игры — и от удачного прессинга и от хорошо вскрытой зоны и так далее. Сейчас у Дзюбы такой период, когда голевые передачи ему приносят не меньшее удовлетворение, чем забитые мячи. Он действительно стал более разнообразным исполнителем.

Другой вопрос, что это разнообразие приходит, когда тебя окружают партнеры высокого класса. Если бы рядом с Дзюбой не было Азмуна, то цифры в графе «ассисты» у него были бы заметно скромнее — когда ты наконечник атаки, голевые передачи просто некому раздавать. А сейчас Артем уходит во фланги, диапазон его действий расширился. Мы стараемся проецировать это на сборную. Например, в матче с Сан-Марино когда в пару к Дзюбе вышел Комличенко, Артем исполнял ту же роль, что и в «Зените».

— Его в разных рейтингах сейчас называют лучшим игроком сезона. Согласны?

— Технический комитет РФС собирался, и там мы тоже назвали Дзюбу лучшим игроком практически единогласно. Но лучшим его делаем не мы, а его голы, передачи и, главное, титулы. Так что все объективно. Хотя достойных соперников у него было немало — Азмун, Миранчук, Крыховяк... Список можно продолжить.