Россия поднялась на 46-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась на 4 позиции в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), информирует официальный сайт организации. У команды 1425 очка.

Напомним, что в марте россияне провели две игры в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020: против Бельгии (1:3) и Казахстана (4:0). В июне сборная России встретится с командами Сан-Марино (6 июня) и Кипра (11 июня).

Соперники сборной России по группе отбора – Бельгия идет на первой строчке (1737 очков), Казахстан – 116-й (1171 очков), Кипр – 89-й (1276), Шотландия – 44(1430), Сан-Марино – 211 (848).

В первой пятерке произошло одно изменение – Англия поднялась с пятой на четвертую строчку (1647), а Хорватия опустилась с четвертой на пятую (1621). Лидирует Бельгия , второй идет Франция (1734). Замыкает тройку Бразилия (1676).

Рейтинг ФИФА. Версия от 4 апреля

1. Бельгия (1737 очков)



2. Франция (1734)



3. Бразилия (1676)



4. Англия (1647)



5. Хорватия (1621)



6. Уругвай (1613)



7. Португалия (1607)



8. Швейцария (1604)



9. Испания (1601)



10. Дания (1586)...

44. Шотландия (1430)...



46. Россия (1425)...

89. Кипр (1276)...

116. Казахстан (1171)...

211. Сан-Марино (848)