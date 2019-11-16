Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Россия — Бельгия: гости вышли вперед

20:20
Теги:

Сборная Бельгии вышла вперед в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против России. Гол на 19-й минуте забил полузащитник Торган Азар. Результативный пас на счету его брата — форварда Эдена Азара.

Россия — Бельгия

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Опрос

проголосовало: 1508
Все опросы
Какая форма — лучшая в истории сборной России по футболу?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России в ноябре-2019: против Бельгии и Сан-Марино




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир