Россия — Бельгия: гости вышли вперед
20:20
Сборная Бельгии вышла вперед в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против России. Гол на 19-й минуте забил полузащитник Торган Азар. Результативный пас на счету его брата — форварда Эдена Азара.
? Торган Азар после передачи от брата сместился к центру штрафной и мощно пробил в ближний угол.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 16, 2019
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