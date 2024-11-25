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Сегодня, 19:00

Мостовой не сомневается в возвращении Джикии в сборную России: «С Брунеем или Сирией еще два забил бы»

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Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в комментарии «СЭ» поделился мнением о том, сможет ли защитник «Химок» Георгий Джикия вернуться в состав сборной России.

«Однозначно. В текущей ситуации, против нынешних соперников, да вы чего? Джикия с Брунеем или Сирией сейчас бы еще два гола забил. Тем более расширенные списки у нас, там можно по 40-50 человек брать. Он был много-много лет в «Спартаке», потом клуб, мне кажется, некрасиво поступил с ним, в принципе как и со многими.

Поэтому что тут поделать? Ему же не 23 года, когда ты можешь спокойно плюнуть на все и сказать: «По фигу, пойду туда и там буду играть». Через это все проходят, когда наступает тридцатилетний возраст и от тебя отказываются — нормальное явление. Поэтому правильно сделал, что пошел в «Химки». Мы, кстати, видели, что «Химки» с Джикией — совсем другие. Когда они правильный состав выбирают, то они нормальная команда», — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее Джикия заявил, что будет готовиться к вызову в состав национальной команды и обсудит этот вопрос с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

31-летний защитник перешел в «Химки» в прошедшее трансферное окно. В этом сезоне защитник провел 5 матчей и не отличился результативными действиями.

Александр Абустин

Александр Мостовой
Георгий Джикия
Сборная России по футболу
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