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Сегодня, 18:55

Якубко назвал издевательством разгромную победу России над Брунеем: «Можно было просто взять 11 человек с улицы»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-игрок сборной Словакии Мартин Якубко в комментарии «СЭ» поделился мнением об игре сборной России с командой Брунея (11:0).

«Видел нарезку голов матча Россия — Бруней. Не знаю, есть ли смысл для сборной России в таких матчах. Можно было просто взять 11 человек с улицы. Это была даже не товарищеская игра, а издевательство над людьми, которые не могли выйти со своей половины поля. Этот соперник не уровень сборной России», — сказал Якубко «СЭ».

В России словак выступал за такие клубы, как раменский «Сатурн», «Химки», ФК «Москва», московское «Динамо» и «Амкар».

Сборная России в 2024 году провела 5 матчей, в которых одержала 5 побед с разницей мячей 26:0.

Мартин Якубко
Сборная Брунея по футболу
Сборная России по футболу
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