Дмитрий Сычев назвал Валерия Карпина главной звездой сборной России

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев назвал Валерия Карпина главной звездой национальной команды.

«Главный тренер — всегда главная звезда. Но все-таки футболисты на поле делают результат. Даже если это тренерская команда, это должно выражаться в рисунке игры. А то, что Валерий Георгиевич яркая личность, это объективно», — приводит слова Сычева «КП Спорт».

Карпин возглавляет сборную России с марта 2022 года. Ранее РФС продлил контракт с 55-летним специалистом до 31 мая 2026 года.