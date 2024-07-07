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Дмитрий Сычев назвал Валерия Карпина главной звездой сборной России

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Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев назвал Валерия Карпина главной звездой национальной команды.

«Главный тренер — всегда главная звезда. Но все-таки футболисты на поле делают результат. Даже если это тренерская команда, это должно выражаться в рисунке игры. А то, что Валерий Георгиевич яркая личность, это объективно», — приводит слова Сычева «КП Спорт».

Карпин возглавляет сборную России с марта 2022 года. Ранее РФС продлил контракт с 55-летним специалистом до 31 мая 2026 года.

Источник: «КП Спорт»
Валерий Карпин
Дмитрий Сычев
Футбол
Сборная России по футболу
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