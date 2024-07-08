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Сегодня, 06:40

Баринов рассказал о совете Карпина: «С того момента стал следить за своим рационом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Капитан и полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, как ему помогли рекомендации по питанию, которые дал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

«Я и правда подсушился. Связываю это с приходом в сборную Валерия Георгиевича. На одном из первых собраний он дал нам рекомендации по питанию: «Если хотите дольше играть и меньше получать травмы — соблюдайте». У меня внутри как будто все перевернулось. С того момента стал следить за своим рационом — почти не ем жареное и соленое.

Сладкое? Его я и так не ел. Георгич сказал правильные вещи, которое надо не пропускать мимо ушей, а прислушиваться, чтобы не быть толстым. Но вообще у меня никогда не было серьезных проблем с весом и жировой. Уже на 3-4-й день отпуска начинаю активничать: играю в теннис, в волейбол, хожу в зал, короче — не запускаю себя», — приводит слова Баринова Sport24.

Источник: Sport24
Валерий Карпин
Дмитрий Баринов
ФК Локомотив (Москва)
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